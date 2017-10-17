Названо найкращий житловий комплекс України

13 жовтня відбулася V Всеукраїнська будівельна премія IBuild, започаткована Конфедерацією будівельників України за підтримки Мінрегіону та Держархбудінспекції. Організатори щорічно визначають лідерів ринку за допомогою дворівневого голосування та нагороджують прогресивні компанії за вклад у розвиток будівельної галузі.

За результатами незалежного оцінювання у номінації "Житловий комплекс року" переміг найбільший кондомініум в Європі — житловий комплекс "Чайка", зведений девелоперською компанією "ОМОКС".

"Це десята професійна нагорода, яку отримав кондомініум "Чайка", і друга премія iBuild. В 2017 році ми підтвердили високий рівень житлового комплексу, — зазначив керуючий власник компанії "ОМОКС" Олексій Кулагін. — Зараз дуже складний час для забудовників. Проте ми продовжуємо системний підхід, підтримуємо високі стандарти роботи і що найголовніше — реалізуємо, а не заморожуємо будівельні проекти. Наша команда любить свою справу і робить її з задоволенням. Люди відчувають це. Уже 16 000 жителів вибрали житловий комплекс "Чайка" своєю домівкою. Щастя та комфорт життя людей — це найбільша нагорода для команди "ОМОКС".

Житловий комплекс "Чайка" будується в передмісті Києва за 4 кілометри від метро "Житомирська" у санаторній зоні. Кондомініум створений за прикладом комфортних європейських містечок: 4- та 16-поверхові будинки з панорамними вікнами та великими лоджіями, широкі доріжки для прогулянок, викладені плиткою, цілодобова охорона. 39 гектарів території озеленені ландшафтними композиціями та альпійськими гірками. На території "Чайки" працюють дві школи та два садочки, медичний центр, чотири магазини, два фітнес-центри, поле для міні футболу, критий тенісний корт, баскетбольний майданчик, ресторан та кафе. Є пряме автобусне сполучення зі столицею. Наразі 30 будинків повністю заселені, ще чотири будуються.