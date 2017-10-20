"Разбомбить коррупцию в госкомпаниях". Гройсман назвал проблему, которой займется Кабмин

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что следующий вопрос Кабмина, — разбомбить коррупцию в государственных компаниях.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".

В то же время чиновник подчеркнул, что в госкомпаниях "коррупция безумная, безумная неэффективность, убытки государству бешеные".

"Следующее — экономика. Я с первого дня этому вопросу уделяю очень серьезный вес. Сильная экономика даст нам возможность построить качество, качество образования, здравоохранения. Следующий вопрос — это разбомбить коррупцию в государственных компаниях", — добавил премьер.

Ранее Владимир Гройсман утверждал, что Украина будет демонстрировать беспрецедентный в Европе и, возможно, в мире, экономический рост, в связи с чем инвестиционная привлекательность страны высокая.