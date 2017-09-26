Гройсман утверждает, что Украина покажет беспрецедентный рост экономики

Премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что Украина будет демонстрировать беспрецедентный в Европе и, возможно, в мире, экономический рост (ВВП), в связи с чем инвестиционная привлекательность страны высокая.

Об этом он рассказал на Инвестиционном форуме в Киеве, пишет УНИАН.

В то же время чиновник подчеркнул, что рост экономики обеспечит успех сделанных инвестиций.

"Призываю всех инвестировать, потому что вряд ли мы сможем найти на карте современной Европы и даже мира страны, которые могут обеспечить такой экономический рост, который будет демонстрировать Украина", — отметил премьер.

Напомним, во втором квартале 2017 года ВВП Украины в годовом выражении — по сравнению со вторым кварталом 2016-го — вырос на 2,4%. По прогнозам Нацбанка, в текущем году экономика государства вырастет на 1,6%.