Международные резервы Украины снова подросли, обновив максимум за 4 года

На 1 декабря 2017 года международные резервы Украины составили 18,906 млрд долл., что на 0,9% выше показателя на 1 ноября.

Это показатель является очередным максимальным, начиная с января 2014 года.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на предварительные данные, с начала года резервы выросли почти на 22%.

По информации НБУ, рост резервов обусловлен поступлениями в пользу правительства на 670,4 млн долл., включая 664 млн долл. в результате размещения валютных облигаций внутреннего госзайма.

В то же время в ноябре Украина выплатила 447,1 млн долл. в пользу Международного валютного фонда, 18,5 млн долл. — в счет обслуживания облигаций внешнего госзайма, 282,2 млн долл. — по облигациям внутреннего госзайма.

Также в ноябре 100 млн долл. из резервов было направлено на погашение заимствованных в октябре средств по операции swap с уполномоченным банком.

Кроме того, 49,1 млн долл. было направлено на валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рыке, однако за этот период НБУ купил на валютном рынке 188 млн долл., и в результате чистая покупка валюты регулятором составила 138,9 млн долл.

Также сообщается, что по состоянию на 1 декабря объем резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и достаточен для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, на конец 2017 года регулятор ожидает роста международных резервов до 23,1 млрд долл., на конец 2018 года ― до 27,8 млрд долл.