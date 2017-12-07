Нардепы повысили себе зарплату

Верховная Рада таки приняла постановление № 7172 о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины.

За проголосовали 235 народных депутатов, сообщает телеканал "112 Украина".

Постановление предусматривает, что должностной оклад нардепов будет приравнен к окладу членов правительства с привязкой к прожиточному минимуму, установленному для трудоспособных лиц на 1 января нынешнего года.

Наряду с этим месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепа предлагают установить на уровне 25 таких же прожиточных минимумов.

Согласно приложению, председателю ВРУ предлагают назначить оклад в размере 18 528 грн, первому заместителю — 17 756 грн, заместителю — 16 984 грн, а члену комитета — 15 440 грн.

Речь идет непосредственно об окладах без учета надбавок и премий.

Напомним, сейчас прожиточный минимум для трудоспособных составляет 1684 гривен, а с 1 декабря он должен составить 1762.

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