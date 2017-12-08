Рада приняла изменения в Налоговый кодекс: электромобили подешевеют, а сигареты подорожают

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс Украины.

Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата.

Согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году", парламентарии освободили водителей от уплаты налога и акциза на операции по ввозу в Украину автомобилей, оснащенных исключительно электродвигателем, которые будут действовать пять лет, сообщает ТСН.

Общее количество электромобилей, которые ездят по дорогам Украины, — уже несколько тысяч. Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам покупки электрокаров, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Японию.

Кроме того, закон предусматривает индексацию ставок налогов, установленных в абсолютных значениях, а именно: увеличение ставок экологического налога с учетом индекса потребительских цен на 11,2%; увеличение ставок рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом индекса цен производителей промышленной продукции увеличены на 16,8%, пишет РБК-Украина.

Также законом предусмотрено постепенное (до 2025 года) повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий. А именно в 2018 году — на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7 % (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%), а в последующие годы — на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 штук. Закон принят с учетом технико-юридических правок.

Такие поправки должны увеличить поступления в бюджет Украины на 12,46 миллиарда гривен, из которых за счет акцизов на табак – 11,74 миллиарда гривен.

#Рада8 ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році". Закон передбачає індексацію ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях➡️https://t.co/OCPNXOzBsB pic.twitter.com/BV2POP1lCC — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 7 грудня 2017 р.

Напомним, 7 декабря Рада приняла государственный бюджет Украины на 2018 год.