В Нацбанке назвали сроки и суму получения Украиной очередного транша от МВФ

В Национальном банке сообщили, что следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) может поступить в Украину во втором квартале 2018 года.

Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий, пишет РБК-Украина.

По его словам, очередной визит миссии ожидается в начале 2018 года.

"Техническая миссия работала в Украине, и мы ожидаем, что очередной приезд может быть в начале следующего года", — заявил Смолий.

Он также отметил, что с момента, когда миссия делает свои выводы до даты выделения транша, как правило, проходит около двух месяцев.

По словам Смолия, несмотря на то, что приезд миссии может состояться в конце января, транш может поступить в Украину во втором квартале 2018 года.

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Олег Чурий отметил, что в целом в 2018 году ожидается два транша от МВФ на общую сумму 3—3,5 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина сможет получить следующий транш кредита от МВФ в 2018 году после принятия Верховной Радой закона о государственном бюджете на следующий год и согласования между Фондом и украинским правительством формулы цены на газ.