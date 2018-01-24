"Дочка" "Нафтогаза" купила российский вездеход: подробности

В декабре минувшего года компания ПАТ "Укртранснефть", дочернее предприятие НАК "Нафтогаз", закупила вездеход российского производства за 2,78 млн гривен.

Данная сумма на 771 гривну меньше ожидаемой в результате дважды отмененных из-за нехватки участников аукционов, сообщает портал "Наши деньги".

Производителем вездехода, согласно конкурсной документации, является "Квадро Інтернешнл", которое принадлежит миллионеру Владимиру Школьнику. По данным российского реестра, он также является совладельцем производителя вседорожников − компании "Шерп" (Россия). Продукцию его компания продает по цене от 6,2 млн рублей или 3,30 млн гривен с НДС. Без учета 18% уплаты российского налога сумма примерно равна цене, заплаченной за вездеход "Укртранснефтью".

К слову, данная машина способна передвигаться по суше со скоростью 45 км/ч, по воде - 6 км/ч. Плюс вездеход способен буксировать прицеп весом в 2,4 тонны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия является крупнейшим поставщиком угля в Украину.