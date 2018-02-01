Украина существенно нарастила импорт товаров из России в 2017 году

В 2017 году импорт российских товаров в Украину вырос на 40%, тогда как европейских — лишь на 23%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран ЕС (на 23%) за счет поставок природного газа и продукции машиностроения, а также России (на 40%) — за счет угля, нефтепродуктов и удобрений", — говорится в сообщении регулятора.

Что касается экспорта украинской продукции: объем поставок украинских товаров в страны ЕС вырос на 32%, до 35,4% (в 2016 году — 31.9%), тем самым сохранив для ЕС статус крупнейшего торгового партнера Украины. При этом экспорт украинских товаров в Россию также рос, однако при этом доля РФ в украинском экспорте упала до 8,5% (с 9,1% в 2016 году).

Напомним, ранее сообщалось о росте дефицита внешней торговли Украины.