Эксперт назвал системные риски для банков в Украине

В 2018-м году в Украине для банков системными рисками, в частности, является "замороженная экономика", бестолково жесткая монетарная политика и отсутствие экономической стратегии развития.

Риски серьезные, поскольку не позволяют банкам реализовать стратегию улучшения качества кредитных портфелей в условиях торможения кредитования, рассказал президент Ассоциации украинских банков, бывший нардеп, заслуженный экономист Александр Сугоняко на чате в "Главреде".

"Системные риски — замороженная экономика, бестолково жесткая монетарная политика, отсутствие экономической стратегии развития, а также остается риск системного мирового кризиса", — отметил эксперт.

По его словам, для того, чтобы банковский сектор нашей страны развивался, нужно, чтобы прогрессировала ее экономика. "А для этого нужно творческое адекватное мышление, которое бы производило, которое бы видело, имело видение развития экономики. И эти люди должны оказаться во власти. А банковская элита имела бы согласованное видение всестороннего содействия экономическому развитию", — объяснил экс-нардеп.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак говорил, что в 2017 году Кабинет министров совершил ряд самых вопиющих ошибок, в том числе одобрил структурно некачественный государственный бюджет-2018.