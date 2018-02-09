Экономист назвал слабое место украинской банковской системы

В Украине очень слабая банковская система, в госбанки имеют очень плохие балансы, заявил президент Ассоциации украинских банков, бывший нардеп, заслуженный экономист Александр Сугоняко на чате в "Главреде".

Он напомнил, что парламентская коалиция приняла коалиционное соглашение, в котором целью банковской "реформы" поставила интеграцию украинской финансовой системы в международный рынок капиталов.

"То есть это означает, что украинскую банковскую систему надо оторвать как подсистему экономической системы и присоединить ее к международному рынку капиталов. Хотя и первокурсник экономического факультета понимает, что денежно-кредитная система — это неотъемлемая часть экономики. Это все равно, что всем этим "реформаторам" поотрывать их печени и интегрировать их в общую человеческую печень", — заявил Сугоняко.

Он подчеркнул, что глава НБУ Валерия Гонтарева выполнила эту стратегическую задачу.

"Она уничтожила банки с украинским капиталом, оставила банки с иностранным капиталом, и полудохлые государственные банки, которые нас обязывают продать иностранным инвесторам. Таким образом, мы уже "интегрированы", а экономика осталась без денежно-кредитной поддержки. Это — результат отсутствия публичного и честного разговора вокруг ключевых проблем жизни украинского общества", — добавил эксперт.

Напомним, ранее Сугоняко объяснил, почему для Украины дефолт может стать благом.