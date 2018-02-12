Американские СМИ подсчитали, сколько дней Украина сможет прожить на деньги Ахметова

Журналисты американского новостного-финансового агентства Bloomberg подсчитали, на какой временной отрезок период хватило бы денег богатейших людей планеты для покрытия всех расходов их стран.

Согласно их оценке, богатейший украинец Ринат Ахметов ($4,7 млрд) мог бы оплачивать расходы Украины ($132 млрд долларов) 36 дней.

Во время составления "индекса Робин Гуда" журналисты Bloomberg использовал собственный рейтинг миллиардеров и официальные данные МВФ о бюджетных расходах стран. Всего в индекс вошли 49 стран.

К слову, состояния основателя онлайн-ритейл корпорации Amazon Джеффа Безоса (99 млрд долларов) хватило бы США только на пять суток, а денег основателя компании Alibabа Group Джека Ма – на четыре дня расходов Китая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нидерландах суд заморозил активы Ахметова.