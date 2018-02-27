Хватит спонсировать. Экономист заявил о полном разрыве отношений с РФ

По словам эксперта, российский рынок никогда не был панацеей для украинской экономики.
Украина всегда спонсировала российскую экономику. Чем быстрее мы излечимся от этой болезни, тем будет лучше для нас.
Такое мнение высказал экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин во время чата в "Главреде".
По его словам, российский рынок никогда не был панацеей для украинской экономики.
"Если мы проанализируем природу наших экономических отношений с Россией за весь период независимости Украины, например, с 1997 года, когда начала действовать гривна, то мы увидим, что Украина всегда имела торговый дефицит с Россией. Мы всегда спонсировали российскую экономику", — говорит эксперт.
Он также отметил, что в среднем дефицит внешнеторгового баланса с Россией был до Революции Достоинства на уровне от 3 до 7 миллиардов долларов.
"Иными словами, Украина всегда дотировала российскую экономику. Чем быстрее мы излечимся от этой болезни, тем лучше будет для всего нашего народно-хозяйственного комплекса", — заявил он.
Соскин считает, что "экономика России чрезвычайно маленькая в мировом масштабе. И есть еще сотни стран, которые для нашего бизнеса и наших предпринимателей могут быть потенциально перспективными внешнеэкономическими партнерами".
Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что бедность является одной из самых кричащих проблем современной экономики страны.