В Нацбанке рассказали, какую гривневую купюру подделывают чаще всего

Число изъятых в минувшем году из банковской системы Украины фальшивых гривневых банкнот составило 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в обращении.

Такую информацию опубликовали представители пресс-службы НБУ.

"На один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 3,6 штуки подделок, тогда как в 2016 году — около 2,8 штуки, в 2015 году — 2,7 штуки, в 2014 году — 3 штуки, в 2013 году — 3,5 штуки", — заявили они.

Также в НБУ сообщили, что львиную долю изымаемых из обращения фальшивых гривневых банкнот по-прежнему составляют купюры номиналом 500 гривен выпуска 2006 года. В минувшем году их доля в общем количестве фальшивых банкнот возросла до 61% (с 38% в 2016 году).

Кроме того, обнаруженные поддельные банкноты чаще остальных сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и т.д.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нацбанк может отменить обязательную продажу валютной выручки.