"Не Ggggите!": когда у "Киевстара" заработает 4G

30 марта 4G в Украине запустили Vodafone и Lifecell. "Неприкаянным" остался только "Киевстар".

В комментариях в Facebook, отвечая на недовольство одного из абонентов, представитель "Киевстара" заявила, что запустить "высококачественный 4G" компания планирует до 10 апреля. При этом она добавила, что "быстро – не всегда значит качественно", пишет ITC.ua.

В то же время ходят слухи, что разворачивать свою сеть 4G "Киевстар" начнет уже в этот понедельник.

Задержку оператор объяснил необходимостью дождаться всей разрешительной документации, а также потребностью провести дополнительные настройки сети. А глава компании запуск 4G прокомментировал словами: "Все будет! Не Ggggите!".

Ранее "Главред" объяснил, что такое 4G, чем этот стандарт отличается от своих предшественников 3G, 2G и 1G. Подробнее читайте в нашем материале 4G в Украине заработал у Vodafone и lifecell: что это даст абонентам.