Bloomberg назвал Украину одной из самых дорогих стран мира по доступности "порочных" товаров

Bloomberg оценил доступность табака, алкоголя и наркотиков в разных странах, сравнив их цены с уровнем средних недельных зарплат местных жителей. Украину издание оценило как одну из самых дорогих стран в этом плане.

Для среднестатистического украинца "корзина порочных продуктов" обойдется почти в 13 средних недельных зарплат.

Первое место по более высоким ценам занимают Пакистан, Непал и Буркина-Фасо, пишет НВ Бизнес со ссылкой на Bloomberg.

Самими доступными для среднестатистического работника "порочные" товары оказались в Люксембурге – 206 долларов или менее 10% от средней недельной зарплаты в размере 2071 доллара для покупки условной "корзины порочных товаров". В Швейцарии корзина стоит 258 долларов (16% средней зарплаты), во Франции — 137 долларов, но это составляет уже 18% от средней зарплаты за неделю. В пятерку стран по доступности также входят Багамские острова и Исландия.

В США те же товары будут стоить 617 долларов или 54% недельной зарплаты. При этом страна опустилась в рейтинге доступности за год на 38 с 17 места.

В России те же товары за год стали доступнее – почти 375 долларов, и эта сумма почти вдвое (на 190%) превышает средний недельный доход.

Напомним, Украина опустилась в двадцатку самых несчастных стран мира. Соседями Украины в рейтинге стали африканские страны Судан и Того.