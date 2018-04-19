В правительстве нашли причину бедности в Украине

Бедность в Украине порождают теневая экономика и зарплаты в конвертах. Кроме того, они лишают украинцев права на социальную защиту.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба его ведомства.

Рева подсчитал, что в тени находится примерно 40% украинской экономики. И именно поэтому, уверен он, стандартные для развитых стран рецепты решения экономических проблем у нас не действуют.

"Вместе с тем детенизация на сегодняшнем этапе даст денег больше, чем результаты экономического роста", – утверждает министр.

По его данным, в 2017 году фонд оплаты труда по факту составил 796 млрд гривен. "При 2,5% экономического роста в прошлом году мы получили 212 млрд гривен в бюджет. Эти деньги пришли из теневой экономики, в результате повышения минимальной зарплаты вдвое", – заявил он.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, что украинкам выгодно ставать матерями-одиночками. Такую позицию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева.

Ранее Рева рассказал, какие изменения готовит в пенсионное законодательство. Коэффициент заработка будет начисляться, если он будет большим.