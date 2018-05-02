США пообещали дать Украине еще больше денег: что собрались спонсировать на этот раз

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл объявил, что Штаты намерены увеличить размер помощи Украине в сфере кибербезопасности вдвое – с 5 млн долларов до 10 млн долларов.

"Мы обсудили вопрос кибербезопасности. И я с гордостью могу сказать, что мы удваиваем размер помощи в этом направлении в укреплении кибербезопасности — с млн до млн", — цитирует УНН дипломата.

Напомним, в Конгрессе США одобрили помощь Украине в сфере кибербезопасности еще в феврале этого года. Документ поддержали более 400 конгрессменов.

А в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.