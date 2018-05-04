В МИДе России назвали месячные доходы ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов заявил, что доходы террористической организации "Исламское государство" в месяц составляют порядка трех миллионов долларов.

Террористическая "Аль-Каида" получает от 20 до 40 миллионов долларов дохода, рассказал чиновник журналистам, пишет РИА Новости.

"Сейчас после перекрытия... каналов финансирования, после того как был поставлен заслон… торговле игиловцами водородами (углеводородами — Ред.), то доходы ИГИЛ сейчас составляют порядка трех миллионов долларов в месяц" — сказал он.

Напомним, боевики ИГИЛ объявили о создании "халифата" в июне 2014 года и взяли под свой контроль значительные части Сирии и Ирака. В начале декабря 2017-го президент РФ Владимир Путин говорил, что почти вся сирийская территория, включая места проживания христиан, освобождена от террористов.