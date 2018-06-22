ЕС пригрозил Трампу ответными мерами в случае введения пошлин на европейские авто

В случае введения США пошлин на ввоз автомобили из стран ЕС, Евросоюз ответит аналогичными мерами.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, пошлина на автомобили и запчасти, которой угрожает Брюсселю Вашингтон, приведет к значительным потерям в торговом обороте и ударит почти по всем странам-членам ЕС, передает Bloomberg.

При этом Евросоюз пообещал аналогичные ответные меры, которые введут пострадавшие государства.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые из Евросоюза автомобили. "Если эти пошлины и барьеры не будут убраны и отменены в скором времени, мы введем 20 пошлину на все их автомобили, которые ввозятся в США. Делайте их здесь!" — написал Трамп в Twitter.