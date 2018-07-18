Каждый четвертый украинец оказался за чертой бедности

За чертой бедности живет 25 процентов жителей Украины.

Об этом сообщила директор Всемирного банка (ВБ) по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает "Укринформ".

По ее словам, экономический кризис, начавшийся на Украине в 2014 году, привел к росту уровня бедности, а за последние пять лет живущих за чертой бедности стало на 10 процентов больше.

"Украина сделала шаг в реформировании разных сфер, и ей нельзя останавливаться", - сказала Кахконен, отметив, что украинская госполитика "в плане развития экономики отстала на 20 лет". В частности, стране необходим "прозрачный рынок земли".

С 2014 года ВБ вложил в Украину больше средств, чем в какую-либо другую страну - $ 5,5 млрд. Из них $ 2,5 млрд пошли на инвестиционные проекты, $ 2 млрд - в региональные бюджеты на поддержку реформ, $ 500 млн - на поставку газа. Кахконен заметила, что "не все эти деньги использованы в полном объеме".

Она признала, что инвесторы не хотят вкладывать деньги в Украину, указав на большой госдолг страны и инфляционные риски.

Ранее партнер инвестиционной компании Capital Times, экономист Эрик Найман заявил, что новый мировой кризис в экономике может стать катализатором возвращения в Украину большинства трудовых мигрантов, что может привести к социальным потрясениям.

"Будут голодные бунты. Причем эти люди уже увидели, как там можно спокойно жить и зарабатывать", - сказал Найман.

По его словам, коррупция есть везде, но такой, как в Украине, почти нигде нет. "В Европе практически не осталось таких стран. Поэтому они будут требовать жить по-другому. И украинской власти нужно знать, что эти люди могут вернуться", - подчеркнул эксперт.