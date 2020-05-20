Что ждет Украину после коронакризиса: эксперт дал неутешительный прогноз

Период стагнации в Украине затянется на 15 лет / Reuters

Экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин дал весьма неутешительный прогноз относительно того, что будет с экономикой Украины из-за пандемии коронавируса.

По его словам, в ближайшие годы в нашей стране будет происходить "всё плохое, что только существует, причем в самых тяжелых патологических формах".

По прогнозу Соскина, мир ждет вторая волна пандемии COVID-19.

"К ноябрю коронавирус вновь придет в Украину, только более жесткий, голодный и злой. Соответственно, в Украине ситуация станет еще хуже. Уже сегодня падение украинской экономики большое, и ситуация будет усугубляться, ведь МВФ не даст нашей стране деньги в том объеме, в котором она рассчитывает. Может, Евросоюз даст кредит на 15 лет, может, что-то дадут Европейский банк и Мировой банк. Но это – все, больше денег взять неоткуда. А ведь только в нынешнем году Украина должна выплатить около 10 млрд долларов долгов", - рассказала эксперт в комментарии Главреду.

Украину ждут потрясения, даже могут начаться голодные бунты, считает экономист.

"Люди долго терпеть не будут. Все запасы в Украине практически съедены. Если у кого-то из украинцев и был какой-то "жирок", т.е. накопления, то они уже заканчиваются. Май люди еще продержатся, но потом – всё", - отметил Соскин.

При этом, по его мнению, период стагнации в Украине затянется на 15 лет. Для богатых стран фаза оживления экономики начнется в 2032 году, а для таких, как Украина – не раньше 2035 года.

"В общем, мы в самом начале большого конца. МВФ просто не хочет никого пугать, но понимает, что на самом деле грядет: вторая волна пандемии, новые вирусы, которые могут быть намного страшнее... Не зря Трамп уже заявил, что намерен "закрыть" Америку. Он – дальновиден и поступает мудрее всех", - резюмировал эксперт.

Читайте такжеЭксперт напугал страшными последствиями возможного дефолта в Украине

Как сообщал Главред, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что мировой финансовый кризис, который спровоцировала вспышка коронавируса Covid-19, отразится на Украине гораздо меньше, чем на других странах.