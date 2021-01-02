Экономист назвал главную беду Украины и объяснил, как ее решить

В чем главная беда Украины и как ее решить - экономист / vestifinance.ru

Отсутствие стратегии экономического развития – главный экономический провал украинской власти за 2020 год. Именно отсутствие стратегии тянет за собой все остальные экономические беды страны, считает глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.

"У власти нет ни стратегии, ни модели экономического развития страны, она не думает о будущем и заботится только о том, как пережить завтрашний день. Потому и мыслит только о том, где взять денег в долг, чтобы залатать бюджетные дыры. Отсутствие экономической политики является основной бедой, от которой "танцуют" все остальные проблемы", – объяснил экономист в комментарии Главреду.

Читайте такжеКак Украина будет латать дыру в бюджете на 100 миллиардов гривенПо его прогнозу, экономика Украины не потянет рост ВВП на 4,6% в 2021 году. Поэтому и закладывать такую цифру в госбюджет на этот год было нельзя.

"Построив бюджет на нереалистичном прогнозе, правительство заложило мину замедленного действия", – подчеркнул Новак.

Строить бюджет нужно было, исходя из нулевого роста экономики, отметил эксперт. В этом случае возможный рост ВВП выше 0% – уже означал бы дополнительные доходы.

"Но власть построила бюджет на росте, которого нет и не будет, чем и заложила для страны наперед стопроцентные проблемы", – резюмировал он.

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