Кабмин утвердил реформу пенсионной системы - что изменилось

Кабмин утвердил реформу пенсионной системы / УНИАН

Правительство утвердило законопроект от Минсоцполитики, который посвящен профессиональной накопительной системе пенсий.

Соответствующее решение было принято в среду, 18 ноября нынешнего года, на заседании Кабмина. Как сообщают чиновники, законопроект предусматривает накопительные пенсии, но для отдельных категорий украинцев. В документе все распределено по спискам №1 и №2, в которые ходят представители специальностей, вредных для здоровья (шахтеры, сотрудники химических и металлургических заводов и т.д.).

В Украине представители таких профессий имеют право на льготный выход на пенсию (по списку №1 ‒ с 50 лет, по списку №2 ‒ с 55 лет). Пенсию им оформляют по обычной процедуре ‒ через Пенсионный фонд. Но разницу между льготным и обычным возрастом выхода на пенсию должны погашать работодатели.

Тем не менее, как указали сотрудники Минсоцполитики в пояснительной записке к законопроекту, з 2010 голу задолженность перед ПФ по льготным пенсиям выросла более, чем в пять раз и продолжает увеличиваться на полтора миллиарда гривен в год. Каждый год работодатели не компенсируют ПФ 25% всех льготных пенсий. Более того, множество предприятий, с которых люди уходили на пенсию, уже обанкротились и закрыты ‒ то есть взимать задолженность с работодателей не представляется возможным.

Для того, чтобы решить такую проблему, в Минсоцполитики предложили новую схему ‒ накопительные пенсии для представителей льготных профессий. Накапливать пенсии будут за счет работодателей. Для этого им повысят единый социальный взнос (для списка №2 ‒ на 7%, для списка №1 ‒ на 15%). Более того, работодателей обяжут открывать пенсионные счета для сотрудников (в возрасте до 35 лет)

В ведомстве планируют запуск пенсионных программ трех видов ‒ для выхода на пенсию с 50 лет, для выхода на пенсию с 55 лет и программа добровольного участия (от 35 лет). Соответствующие условия пропишут в коллективных трудовых договорах.

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