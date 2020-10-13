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Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд: на что потратят деньги

13 октября 2020, 19:20

Минздрав закупит препарат от коронавируса Ремдесивир для украинских больниц.

Кабмин одобрил финансовую помощь Украине / МОЗ

Министерству здравоохранения Украины Кабмин выделил почти 3 млрд гривен из COVID-фонда. Такое решение правительство приняло 13 октября на внеочередном заседании. Об этом в Telegram-канале написал нардеп Алексей Гончаренко.

Гончаренко сообщил, что 1 875 149,6 тысячи гривен направят на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь.

1 068 084,2 тысячи гривен пойдет на обеспечение готовности и реагирования лабораторных центров, входящих в сферу управления Минздрава, государственных учреждений "Центр общественного здоровья" и Украинский научно-исследовательский институт Мечникова.

Кроме того, 46 811,5 тысячи гривен были выделены на на закупку лекарственного средства Ремдесивир.

Стоит отметить, что в мае месяце Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса.​ А комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал Ремдесивир для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией​.

Как ранее сообщал Главред:

  • Кабинет министров продлил карантин в Украине 2020, введенный из-за пандемии коронавируса Covid-19, и изменил ряд карантинных правил.​
  • Кроме того, правительство Украины изменило критерий для включения регионов в "красную зону" карантина.​

Кабмин Минздрав новости Украины Ремдесивир
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