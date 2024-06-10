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Как не остаться без денег: о чем пенсионеры обязательно сообщить в ПФУ

Дмитрий Видоменко
10 июня 2024, 09:49
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Пенсионеры рискуют потерять пенсию, если не будут своевременно сообщать Пенсионному фонду об изменениях, касающихся документации и места жительства.
Монеты, старик2
О чем нужно обязательно сообщить в Пенсионный?/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Если украинские пенсионеры не будут в определенный законами срок сообщать чиновникам Пенсионного фонда Украины (ПФУ) об изменениях по поводу документов и места жительства, то они могут остаться без выплат. Об этом сообщает Главное управление ведомства по Закарпатской области.

О чем нужно сообщать в Пенсионный фонд?

В первую очередь, говорят чиновники, адресная информация крайне важна ‒ поскольку пенсионные документы должны храниться по фактическому месту жительства пенсионера, а информация о его трудовой занятости сильно влияет на размер и регулярность выплат.

Именно поэтому пенсионеры обязаны на протяжении десяти суток сообщать ПФУ о таких изменениях:

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  • получение ID-карты вместо паспорта старого образца;
  • получение нового паспорта в случае утраты старика;
  • смену фамилии;
  • получение нового идентификационного номера;
  • смену места постоянной регистрации;
  • выход на работу или увольнение с работы.

Как говорят в ПФУ, вышеуказанное положение вещей прямо регулируется соответствующими нормативно правовыми актами ‒ в частности, порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий и законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как сообщить в Пенсионный фонд об изменениях

Сообщить об изменениях можно как лично, в ближайшем отделении ПФУ, так и в онлайн-режиме.

Для этого нужно:

  • авторизоваться на сайте ПФУ
  • выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
  • сформировать заявление во вкладке "Внесение изменений";
  • отправить в ПФУ.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат была приостановлена. Для того, чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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