Как украинцам экономить свет: топ советов от энергетиков

Украинцы могут сэкономить на электроэнергии, находясь на работе. В том числе следить за тем, чтобы не были включены одновременно несколько мощных приборов.

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Как можно сэкономить электричество на работе? / коллаж фото УНИАН

Украинцы могут немало сэкономить электроэнергии прямо во время рабочего процесса. Об этом говорится в сообщении компании "Укрэнерго".

Один из главных способов экономии – следить за тем, чтобы не были включены одновременно несколько мощных электроприборов.

К примеру - кондиционер, электрочайник или кофемашина, микроволновая печь, компьютер.

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Как можно сэкономить электричество на работе:

Следите за тем, чтобы не включать одновременно несколько мощных электроприборов;

Выключите свет в неиспользуемых помещениях (на складах, в подсобках, туалетах, душевых и т.п.);

Уменьшите интенсивность освещения помещения в то время, когда не принимаете посетителей;

Используйте настольные лампы или другой локальный свет на рабочем месте вместо яркого освещения всего помещения;

По возможности выключите освещение вывесок в дневное время (особенно в пиковые часы);

Выключите из розеток все зарядки, если они не заряжают ноутбук, телефон или другое устройство.

Повышение коммунальных тарифов

Напомним, что Денис Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине. Премьер-министр сообщил, что с января этого года наблюдается прирост в доходах местных бюджетов, поэтому повышения тарифов для населения не произойдет.

Украинцам озвучили тариф на свет в октябре. В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.

Как изменились коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы. В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Сильнее всего подорожало электричество.

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