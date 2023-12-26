Как украинцам экономить свет: топ советов от энергетиков

Украинцы могут немало сэкономить электроэнергии прямо во время рабочего процесса. Об этом говорится в сообщении компании "Укрэнерго".
Один из главных способов экономии – следить за тем, чтобы не были включены одновременно несколько мощных электроприборов.
К примеру - кондиционер, электрочайник или кофемашина, микроволновая печь, компьютер.
Как можно сэкономить электричество на работе:
- Следите за тем, чтобы не включать одновременно несколько мощных электроприборов;
- Выключите свет в неиспользуемых помещениях (на складах, в подсобках, туалетах, душевых и т.п.);
- Уменьшите интенсивность освещения помещения в то время, когда не принимаете посетителей;
- Используйте настольные лампы или другой локальный свет на рабочем месте вместо яркого освещения всего помещения;
- По возможности выключите освещение вывесок в дневное время (особенно в пиковые часы);
Выключите из розеток все зарядки, если они не заряжают ноутбук, телефон или другое устройство.
Повышение коммунальных тарифов
Напомним, что Денис Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине. Премьер-министр сообщил, что с января этого года наблюдается прирост в доходах местных бюджетов, поэтому повышения тарифов для населения не произойдет.
Украинцам озвучили тариф на свет в октябре. В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.
Как изменились коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы. В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Сильнее всего подорожало электричество.
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