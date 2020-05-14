Когда можно заработать на курсе валют: аналитик назвал крайнюю дату

Эксперты советуют не продавать доллары, а покупать / УНИАН

Курс доллара в Украине пока что продолжает снижаться, но поворот в сторону увеличения стоимости американской валюты уже не за горами. Такой прогноз сделал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, инфляционный тренд никуда не делся. И скоро бизнес начнет реализовывать отложенный спрос на валюту. Когда откроются границы и стартует туристический сезон, спрос на валюту вырастет еще больше. Кроме того, в случае начала туристического сезона эксперты прогнозируют не только скачок курса доллара, но и дефицит валюты.

"Банки тут же поднимут курс. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время это сделать", - сказал аналитик изданию Сегодня.

Таким образом, эксперты советуют не продавать доллары, а покупать. Причем на следующей неделе будет последний шанс успеть сделать это.

Напомним, ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин заявил, что курс доллара в Украине немного просел, но это снижение стоимости американской валюты является ситуативным.

Как сообщал Главред, ранее появился тревожный прогноз курса доллара до конца 2020 года. Кроме того эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.