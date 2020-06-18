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Метинвест презентовал крупный экологический проект

Компания предприняла ряд мер по улучшению экологической обстановки в промышленных городах.

18 июня 2020, 15:14
Метинвест
Метинвест собирается построить установки для очистки пыли и газа на доменных печах / 062.ua

На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича группы Метинвест презентовали завершенный экологический проект по реконструкции литейных полей подбункерных помещений доменной печи №3. В этот проект, по данным группы Метинвест, было инвестировано порядка 31 миллиона долларов.

Строительно-монтажные работы были начаты осенью 2019 года и уже завершены.

"Сейчас проходят финишные пусконаладочные работы и эта установка уже начала работу в тестовом режиме", - сообщил в ходе виртуального пресс-тура Группы Метинвест на ММК имени Ильича генеральный директор аглофабрики Тарас Шевченко.

Конструкция напоминает собой аналог пылесоса с новыми современными фильтрами. В одной доменной печи находится 14 секций рукавных фильтров, которые задерживают в себе пыль и газы с литейного двора. Через себя они практически не пропускают пыль и через газоходы очищенные газы выбрасываются в атмосферу. При этом вся собранная пыль по завершении процесса очистки специальными автомобилями вывозится для вторичной обработки, после чего ее снова возвращают в производство.

"Данные установки позволяют обеспечить остаточную запыленность, которая в 2,5 раза ниже действующих украинских норм. Эффективность примененной технологии подтверждена по факту запуска системы асперации для доменной печи №3, а реализация первого этапа проекта по доменной печи заняла 19 месяцев, что является довольно коротким сроком для проектов такого уровня сложности", - рассказал руководитель проектов "Метинвест-Инжиниринг" Роман Юрченко.

В дальнейшем, как сообщили в группе Метинвест, подобные установки планируют построить на каждой отдельной доменной печи.

"Несмотря на все трудности, с которыми нам приходится сталкиваться – это и коронавирус, и выполнение работ в условиях действующего производства, действия команды проекта направлены на выполнение поставленных задач. Ведь результаты нашего труда меняют облик Мариуполя", - отметил в ходе виртуального пресс-тура руководитель проектов "Метинвест-Инжиниринг" Андрей Панченко.

По словам Тараса Шевченко, когда группа Метинвест пришла в Мариуполь, изначально было принято принципиальное решение по улучшению экологической обстановки.

"Вариантов ее улучшения существует всего два – это ограничить производство на самых вредных металлургических агрегатах и реализовывать инвестиционные программы экологической направленности. Это колоссальная работа, но группа Метинвест публично взяла на себя обязательства по объемам и срокам ее реализации. Как бы ни было это проблемно с точки зрения снижения производства и снижения эффективности бизнеса, были закрыты аглофабрика завода и частично закрыты проблемные коксовые батареи на комбинате Азовсталь, полностью закрыто мартеновское производство, полностью остановлено разлитие стали в слитки. То есть невзирая на снижение объемов производства – около 3,5 миллионов тонн только по ММК имени Ильича, компания на это пошла", - добавил Тарас Шевченко.

Метинвест ММК им. Ильича
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