"Мощный сигнал доверия": Совет ЕС одобрил многомиллиардный транш для Украины

Виталий Кирсанов
8 августа 2025, 20:43
Вскоре средства транша поступят в государственный бюджет для обеспечения финансовой поддержки Украины.
Совет ЕС одобрил многомиллиардный транш для Украины
Совет ЕС одобрил многомиллиардный транш для Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, Кабмин

Кратко:

  • Украина получит 3, 056 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility
  • На сайте Совета ЕС сообщается, что был утвержден транш в 3, 2 млрд евро

Совет Европейского союза на заседании в пятницу, 8 августа, принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко в Телеграм.

"Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе", – написала она.

В то же время на сайте Совета ЕС сообщается, что был утвержден транш в 3,2 млрд евро.

"После оценки Комиссией запроса Украины на платеж, поданного 6 июня 2025 года, Совет пришел к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила ряд реформ, изложенных в Плане для Украины, включая реформы государственного управления, управления государственными активами, человеческий капитал, децентрализацию и региональную политику, зеленый переход, цифровой и агропродовольственный секторы, а также управление критически важным сырьем", – говорится в сообщении.

Как сообщает Минэкономики, окружающей среды и сельского хозяйства, вскоре средства транша поступят в государственный бюджет для обеспечения финансовой поддержки Украины.

Украина выполнила 13 индикаторов, предусмотренных Планом Украины за предыдущий квартал, отчитавшись об их выполнении.

"Мы продолжаем работать над выполнением наших обязательств. Решение со стороны Европейской Комиссии о выделении очередных 3,056 млрд евро подтверждает, что имеем положительную оценку нашей работы. Этот транш поможет нам обеспечить социальные выплаты, усилит макрофинансовую стабильность государства. Напомню, что именно на 2025 год приходится больше всего шагов, которые должна выполнить Украина. Поэтому призываю все министерства, парламентариев и других привлеченных стейкхолдеров активно приобщиться к этой работе, чтобы обеспечить выполнение Плана Украины и в следующих кварталах", - сказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Как сообщал Главред, Европейский Союз рассматривает возможность запуска нового финансового механизма для долгосрочной поддержки Украины. Речь идет о создании отдельного фонда объемом 100 миллиардов евро, который может войти в следующий семилетний бюджет ЕС.

Кроме того, Швейцария приняла решение предоставить Украине 5 миллиардов швейцарских франков (примерно 6,2 миллиарда долларов) на восстановление страны.

Также Украина получила от Канады около 1,7 миллиарда долларов в рамках инициативы ERA - средства, поступающие из замороженных российских активов.

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility - финансовая поддержка Украины от Европейского Союза в размере EUR50 млрд на 2024-2027 годы. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.

