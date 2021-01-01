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Обслуживание по-новому: что и как меняет языковой закон Украины с января

1 января 2021, 12:30
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Статья языкового закона вступает в силу 16 января 2021 года.

Языковой закон меняет жизнь украинцев в январе 2021 - что надо знать
Языковой закон меняет жизнь украинцев в январе 2021: что надо знать / УНИАН

В январе 2021 года заработает статья 30 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Это значит, что клиенты сферы торговли и услуг должны обслуживаться на украинском языке.

Под новую норму подпадают предприятия всех форм собственности.

Статья допускает исключения – только если сам клиент просит обслужить его на русском или другом языке.

Новая норма языкового закона вступает в силу 16 января 2021 года. Она, в частности, предусматривает:

  • данные о товарах и услугах должны предоставляться в том числе и на государственном языке (на других языках информацию можно лишь дублировать) – в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах;
  • при этом допускается использование сокращений, слов, обозначений и аббревиатур на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов;
  • персональное обслуживание клиента на другом языке допускается только по его просьбе – на языке, который приемлем для обеих сторон.

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Языковой закон в Украине: новости

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