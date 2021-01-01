Обслуживание по-новому: что и как меняет языковой закон Украины с января

Статья языкового закона вступает в силу 16 января 2021 года.
В январе 2021 года заработает статья 30 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Это значит, что клиенты сферы торговли и услуг должны обслуживаться на украинском языке.
Под новую норму подпадают предприятия всех форм собственности.
Статья допускает исключения – только если сам клиент просит обслужить его на русском или другом языке.
Новая норма языкового закона вступает в силу 16 января 2021 года. Она, в частности, предусматривает:
- данные о товарах и услугах должны предоставляться в том числе и на государственном языке (на других языках информацию можно лишь дублировать) – в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах;
- при этом допускается использование сокращений, слов, обозначений и аббревиатур на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов;
- персональное обслуживание клиента на другом языке допускается только по его просьбе – на языке, который приемлем для обеих сторон.
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Языковой закон в Украине: новости
- Напомним, закон Об обеспечении функционирования украинского языка парламент принял в апреле 2019 года. Осенью 2019 года стало известно, что у Зеленского передумали пересматривать закон о языке.
- Озвучены штрафы за нарушение языкового закона после 16 января. Омбудсмен напомнил нюансы законодательной инициативы.
- 3 ноября 2020 стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке. О дате следующего заседания Конституционного суда по данному вопросу не сообщается.
Автор: Диана Беловодская