"Приват24 лежит": масштабный сбой произошел в работе сервиса

Возникли проблемы в работе сервисов Приватбанка / УНИАН

В четверг, 4 июня, стало известно о технических проблемах одного из ведущих банковских сервисов Приват24.

В частности, некорректно работают приложения для бизнеса, а также не функционирует авторизация и нет возможности зайти на сервис.

Многим клиентам системы при попытки авторизации в приложении Приват24 система пишет ошибку "504" или сообщает об "Ошибке сервера"

Отметим, что при попытке провести платежи пользователи также получают уведомление об ошибке, а также возникли проблемы при загрузке сайта Приватбанка.

В то же время пользователи сервиса в соцсетях жалуются на проблемы в работе Приват24.

"Приват24 лежит", "У вас Приват24 сейчас тоже не работает?", - пишут пользователи.

В свою очередь в Приватбанке сообщили о технических проблемах в работе приложения Приват24.

"Есть сбой входа в Приват24, связанный с проблемами связи. Процессинг работает в штатном режиме", - рассказал strana.ua представитель банка Олег Серга.

Он добавил, что на устранение неполадок понадобиться около получаса.

Напомним, ранее сообщалось о перебоях в работе банкоматов и терминалов Приватбанка.