Санкции в Украине не ударили по дорогущей яхте Медведчука – журналист

Яхта кума Путина стоит сотни миллионов долларов, отметил Бигус.
Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук имеет яхту, которая является одной из самых дорогих в мире.
Яхта Медведчука стоит 200 миллионов долларов, рассказал журналист Денис Бигус в видео, опубликованном на YouTube-канале BIHUS info.
По его данным, судно не попало под украинские санкции, поскольку зарегистрировано на оффшорную компанию.
"Одна из самых дорогих в мире яхт, пятипалубный кораблик за 200 миллионов долларов (принадлежит Медведчуку – Ред.) ...санкции на недвижимость – это такая обидная пощечина, когда взлелеянное тобой местечко как будто уже не твое", – отметил журналист.
Что известно о яхте Медведчука:
- Длина составляет 92,5 метра;
- Имеет бассейн длиной двенадцать метров, а шириной – четыре;
- На яхту могут находиться 14 гостей.
- Напомним, президент Владимир Зеленским своим указом в начале февраля на пять лет ввел в действие санкции против "медведчуковских" каналов NewsOne, ZIK и 112 Украина – эти СМИ лишили лицензий и заблокировали.
- Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко узнал, что каналы опосредствованно финансировала Россия.
- Позже Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Виктора Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – за финансирование терроризма. Под санкции попало имущество супругов. Зеленский своим указом уже ввел в действие ограничительные меры.
Автор: Екатерина Присяжнюк