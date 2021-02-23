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Санкции в Украине не ударили по дорогущей яхте Медведчука – журналист

23 февраля 2021, 07:59

Яхта кума Путина стоит сотни миллионов долларов, отметил Бигус.

Журналист поделился, что кораблик Медведчука не попал под украинские санкции
Яхта Виктора Медведчука не попала под украинские санкции, поделился журналист / УНИАН

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук имеет яхту, которая является одной из самых дорогих в мире.

Яхта Медведчука стоит 200 миллионов долларов, рассказал журналист Денис Бигус в видео, опубликованном на YouTube-канале BIHUS info.

По его данным, судно не попало под украинские санкции, поскольку зарегистрировано на оффшорную компанию.

"Одна из самых дорогих в мире яхт, пятипалубный кораблик за 200 миллионов долларов (принадлежит Медведчуку – Ред.) ...санкции на недвижимость – это такая обидная пощечина, когда взлелеянное тобой местечко как будто уже не твое", – отметил журналист.

Что известно о яхте Медведчука:

  • Длина составляет 92,5 метра;
  • Имеет бассейн длиной двенадцать метров, а шириной – четыре;
  • На яхту могут находиться 14 гостей.

Денис Бигус Виктор Медведчук
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