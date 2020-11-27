Стало известно, кто в Украине дополнительно получит 400-500 грн к пенсии

Пенсии в Украине - кому повысят на 400 и 500 грн / УНИАН

Пенсии в Украине в 2021 году повысят трем категориям гражданам: тем, кому исполнилось 65 лет, 75 и 80 – при условии, что у них есть полный стаж.

Самым "молодым" (65-летним) к выплатам добавят 400 грн, уточнила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу Право на владу. Это повышение запланировано на январь 2021.

А в июле 2021 года власть обещает повысить пенсии тем, кому исполнилось 75 лет.

Надбавку в 500 грн обещают 80-летним пенсионерам.

Читайте такжеГосбюджет-2021: Украина пошла на смелый шаг ради очередного транша МВФ"Бюджет на 2021 не предусматривает, во-первых, никакого сокращения социальных выплат. Второе – прожиточный минимум растет. Да, он растет маленькими темпами – 9,3%, он покрывает чуть более прогнозируемой инфляции, но все остальное (помощи, которые к нему привязаны) тоже будут повышено. И будем работать над этим, чтобы не было задолженности, чтобы даже был рост", – заверила Лазебная.

Она призвала попросила СМИ не нагнетать панику.

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