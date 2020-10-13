Украина возьмет у Польши 100 млн евро кредита​: на что потратят деньги

Польша выделит Украине 100 млн евро / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одесскую область сообщил, что Украина возьмет кредит в 100 миллионов евро у Польши, чтобы улучшить состояние подъездных дорог к пунктам пропуска. Об этом глава государства сообщил на брифинге.

По словам президента, ремонт подъездных дорог - это "домашнее задание" Украины.

"Работаем, чтобы улучшить состояние подъездных дорог к пунктам пропуска с украинской стороны. Это наше домашнее задание. Новые возможности здесь открывает реализация договора между нашими правительствами по кредиту в 100 млн евро на условиях, связанной помощи", - сказал Владимир Зеленский. Зеленский отметил, что правительство делает все возможное, чтобы в ближайшее время перевозчики и туристы не видели разницы между дорогами со стороны Польши и Украины.

Как ранее сообщал Главред, в МИД Канады пообещали выделить Украине дополнительные 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны.