Автомобилистов намерены обложить новым жестким налогом: что предлагают

Владельцам автомобилей "моложе" 8 лет придется платить ежегодно налог, который будет рассчитываться из минимальной зарплаты, умноженной на 6 / drive.ru

Партия Слуга Народа предложила ввести новый налог, касающийся автомобилистов. Владельцев машин, чьи транспортные средства стоят дороже 970 тысяч гривен, хотят обязать платить налог в течении 8 лет.

Проект Закона под номером 3704 о внесении изменений в Налоговый кодекс подразумевает, что количество автомобилистов-налогоплательщиков будет увеличено после снижения планки "налога на роскошь".

В настоящий момент налог касается только машин элитного сегмента, которым меньше пяти лет и чья стоимость превышает 375 минимальных зарплат (больше 1,7 млн гривен).

В случае, если законопроект 3704 будет принят, налоговые обязательства наступят и для тех водителей, у которых автомобиль

меньше 8 лет;

его стоимость равна 200 минимальным зарплатам.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год минимальная зарплата установлена в размере 4723 грн. Следовательно, под налогообложение попадут все автомобили, чья стоимость составляет более 944 тысяч гривен (в следующем году это будет 1.047 тысяч гривен).

Владельцы таких машин обязаны будут платить ежегодно налог, который будет рассчитываться исходя из минимальной зарплаты, умноженной на 6. Исходя из текущей минимальной зарплаты, им придется раскошелиться на 28338 грн в год. Налог будет собираться с владельцев авто в течение восьми лет.

Соседний законопроект 3705 предлагает расширить нормы "налога на роскошь" не только на легковушки – в проекте закона предлагается внести правки и заменить слова "легковой автомобиль" на "транспортное средство". В случае его принятия, платить придется также мотоциклистам и владельцам водного транспорта (яхты и суда, лодки и моторные катера, другие лодки).

Штрафы

Кроме того, предусмотрен и целый комплекс штрафных мер по отношению к неплательщикам. Если оплата не поступит в течение 60 дней, сумма налога начнет расти. Те, кто успеют заплатить с 60 по 90-й день, оплатят "сверху" налога еще 10%, не успевшим в этот срок придется доплатить штраф в размере 20% от самого налога на авто. Злостным неплательщикам грозит конфискация или арест транспортного средства, а также другого имущества. При задержке оплаты владелец не сможет свой автомобиль продать или подарить.

В случае принятия законопроекта изменения в статью 267 Налогового кодекса Украины вступают в силу с 1 января 2021 года.

Идея законопроекта вызвала критику. Так, политолог Юрий Романенко напомнил, что украинцы уже платят за то, что в каждый литр бензина или солярки заложен 30-40%-й налог, при покупке авто нужно заплатить несколько тысяч долларов в пенсионный фонд, около тысячи - за регистрацию, а также покрыть ввозные пошлины в несколько тысяч долларов, которые делают машину в бедной Украине дороже чем в Германии.

"Поскольку у меня как раз такая машина, то я скажу как я буду действовать, если п*дарасы примут такой закон. Я закрою ФОП и вместо ЕСВ и оборота заплачу им раз в год такой налог. Экономия будет существенная. Да и нет смысла поддерживать налогами это государство жуликов и воров", - написал Романенко.