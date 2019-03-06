Выборы-2019: как голосовать переселенцам

6 марта 2019, 14:39

Как реализовать свое право на голосование на президентских выборах людям, переселившимся из временно оккупированного Донбасса и аннексированного РФ Крыма.

Выборы / УНИАН

Людям, вынужденно переселившимися из временно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Россией Крыма, нужно специально зарегистрироваться – для того, чтобы проголосовать на выборах президента Украины, первый тур которых состоится 31 марта 2019-го.

 1. Что нужно иметь при себе из документов для регистрации

Сперва переселенцам из Донбасса и Крыма нужно написать заявление о временном изменении места голосования и подать его в отдел ведения Госреестра избирателей того населенного пункта, в котором они собираются голосовать (городе, городском, сельском районе либо селе).

Для того, чтобы заявление приняли, переселенцам нужно иметь при себе только паспорт (в котором указана прописка на временно неподконтрольных территориях Донбасса или Автономной Республики Крым).

2. До какого числа нужно подать заявление

До 25 марта 2019-го. Этот документ должен быть рассмотрен органом Госреестра в безотлагательном порядке (но не позднее чем за пятеро суток дней до даты выборов). По результатам рассмотрения переселенцам и выдается удостоверение о временном изменении места голосования.

3. Как принять участие в возможном втором туре выборов

Важный момент − для того, чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Украины, всю процедуру переселенцам необходимо пройти повторно.

К слову, согласно официальным данным, по состоянию на 4 марта 2019-го, всего на учете в качестве переселенцев состоит 1 364 578 человек.

Напомним, ранее украинские чиновники рассказали, сколько денег в качестве пенсий жителям оккупированного Донбасса.

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Донбасс Крым переселенцы президентские выборы в Украине выборы-2019
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