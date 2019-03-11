Коррупция, эмиграция, война на Донбассе: Гриценко озвучил предвыборную программу

Анатолий Гриценко рассказал о первоочередных планах на президентство / Главред

В рамках 15 бесплатных минут эфира, которые каждому кандидату предоставляет телеканал UA: Перший, к украинцам обратился кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко.

После поздравления для женщин и напоминания об объединении с Андреем Садовым, Гриценко начал свой спич со слов о коррупции.

"Каждый год у нас с вами путем внедрения коррупционных схем воруют 4 миллиарда гривен. Мы вернем эти деньги, и они дадут нам возможность поднять зарплаты и пенсии", - сказал он.

По словам кандидата в президенты, ключевой проблемой в стране сейчас является эмиграция и отток украинцев на работу в западные страны.

"Мы обеспечим, чтобы у нас были зарплаты, как в Польше - 750 евро. Мы создадим два миллиона высокотехнологических рабочих мест. И это даст возможность для развития промышленности. Мы не можем продолжать экспортировать пшеницу, а тем более лес-кругляк", - продолжил кандидат.

Читайте также"Красиво выйти из игры": политолог объяснил, зачем Садовый снял кандидатуру в пользу ГриценкоДалее Гриценко пояснил свое видение проблем здравоохранения, образования, работы правоохранительной системы и силовых структур. Он также пообещал искоренить кумовство в высших эшелонах власти и судах.

Кандидат рассказал, как видит решение вопроса военного конфликта на Донбассе.

"Мы ликвидируем обязательный призыв. Армия будет контрактной, будет резерв постоянной готовности, как в Финляндии, где общественность всегда готова организоваться и защитить свой дом. Никто не пройдет через такую систему обороны. Я допущу торговлю на крови. Будут финансироваться такие направления, которые нужны солдату и стране, а не кто-то хочет набить карманы", - сказал он.

Гриценко заявил о намерении идти лишь на один президентский срок и в будущем поддержать молодежь.

Напомним, в пользу Гриценко сняли свою кандидатуру с выборов президента мэр Львова Андрей Садовый, экс-журналист Дмитрий Гнап и нардеп Дмитрий Добродомов.