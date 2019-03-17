Перед митингом Порошенко в Киеве полицейские проверяли надписи на плакатах

В воскресенье, 17 марта, президент Петр Порошенко провел предвыборный митинг в центре Киева на Михайловской площади.

Как отмечает Цензор, подходы к площади были перекрыты кордонами силовиков, при этом людей пропускали через металлоискатели, кроме того, у пришедших на встречу с президентом проверяли надписи на плакатах.

Во время митинга также между сторонниками и противниками президента возник конфликт, один человек был задержан.

Во выступления президента около 10 человек начали выкрикивать "Ганьба!".

"Вскоре один из присутствующих напал на противника президента, разорвав его плакат. В ситуацию вмешалась полиция диалога. Вместо порванного плаката тут же нарисовали еще один.

Ситуация повторилась в самом конце встречи. Мужчина отобрал и разорвал плакат. Хулигана задержала полиция", - пишет издание.

Напомним, 16 марта на митинге Порошенко в Полтаве полиция жестко разогнала радикалов, в результате есть раненый.