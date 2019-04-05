"Не справился с властью": аналитик обьяснил, почему Порошенко уже проиграл Зеленскому

Аналитик считает, что Зеленский уже обошел Порошенко / Главред

Политический аналитик, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний обьяснил, почему Петр Порошенко уже проиграл избирательную гонку Владимиру Зеленскому.

Эксперт констатировал, что против Порошенко сформировалось протестное ядро, и убеждает, что вероятные дебаты уже ни на что не повлияют.

"Он не справился с властью. Способствовал очень негативным тенденциям. И него нет электоральных шансов выиграть на выборах. Вместе с тем, его окружение убеждает, что очень много зависит от дебатов. Поэтому очень широко развернута программа в соцсетях и обществе о необходимости их проведения", - отметил Доний в комментарии Главреду.

Зеленский превратил дебаты в игру, и заставил Порошенко играть по своим правилам, считает эксперт.

"И если перед этим президент прибегал к персональным оскорблениям – сразу после выборов он назвал Зеленского "марионеткой Коломойского", то теперь он выглядит марионеткой марионетки. Ведь он соглашается на все условия Зеленского - стадион так стадион, анализы так анализы. И так далее. Зеленский уже выиграл этот преддебатный тур", - уверен Доний.

По словам эксперта, сторонники Порошенко надеются на его большой талант актера – что действующий президент будет говорить красиво и не честно.

"Но я сомневаюсь, что это может кого-то переубедить. Часть сторонников действующего президента связаны с властью. И для них язык важнее, чем борьба с коррупцией. Кого еще он собирается переубедить во время дебатов – я не понимаю", - отметил аналитик.

Зеленский не принимал участия в политических шоу, в отличии от Порошенко, напомнил Доний, - поэтому избиратели и отдают за него свои голоса.

"Это эффект "неполитических политиков" - чем меньше человек ассоциирует с дрязгами, ссорами и политическими дискуссиями, тем больше шансов, что на нем не будет сфокусирован протестный электорат. Люди устали от красивых разговоров", - считает Доний.

Ранее дипломат рассказал, чего ждать от дебатов Зеленского и Порошенко.