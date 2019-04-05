"Не справился с властью": аналитик обьяснил, почему Порошенко уже проиграл Зеленскому

Вероятные дебаты уже не повлияют на мнение избирателей, считает эксперт.
Политический аналитик, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний обьяснил, почему Петр Порошенко уже проиграл избирательную гонку Владимиру Зеленскому.
Эксперт констатировал, что против Порошенко сформировалось протестное ядро, и убеждает, что вероятные дебаты уже ни на что не повлияют.
"Он не справился с властью. Способствовал очень негативным тенденциям. И него нет электоральных шансов выиграть на выборах. Вместе с тем, его окружение убеждает, что очень много зависит от дебатов. Поэтому очень широко развернута программа в соцсетях и обществе о необходимости их проведения", - отметил Доний в комментарии Главреду.
Зеленский превратил дебаты в игру, и заставил Порошенко играть по своим правилам, считает эксперт.
"И если перед этим президент прибегал к персональным оскорблениям – сразу после выборов он назвал Зеленского "марионеткой Коломойского", то теперь он выглядит марионеткой марионетки. Ведь он соглашается на все условия Зеленского - стадион так стадион, анализы так анализы. И так далее. Зеленский уже выиграл этот преддебатный тур", - уверен Доний.
По словам эксперта, сторонники Порошенко надеются на его большой талант актера – что действующий президент будет говорить красиво и не честно.
"Но я сомневаюсь, что это может кого-то переубедить. Часть сторонников действующего президента связаны с властью. И для них язык важнее, чем борьба с коррупцией. Кого еще он собирается переубедить во время дебатов – я не понимаю", - отметил аналитик.
Зеленский не принимал участия в политических шоу, в отличии от Порошенко, напомнил Доний, - поэтому избиратели и отдают за него свои голоса.
"Это эффект "неполитических политиков" - чем меньше человек ассоциирует с дрязгами, ссорами и политическими дискуссиями, тем больше шансов, что на нем не будет сфокусирован протестный электорат. Люди устали от красивых разговоров", - считает Доний.
Дебаты Зеленского с Порошенко
Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.
Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".
Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.
"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.
И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.
В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.
"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.
На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны.
Дебаты Зеленского и Порошенко: дата
По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.
Дебаты Зеленского и Порошенко: формат
Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:
- с участием представителей СМИ и экспертов,
- модерация между ними,
- дебаты в несколько туров.
"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.
При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.
Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа
Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.
"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.
При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.
Ранее дипломат рассказал, чего ждать от дебатов Зеленского и Порошенко.