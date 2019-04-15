"Покушение на Зеленского?": возле дома кандидата задержали вооруженных людей

Возле дома Владимира Зеленского задержали вооруженных людей / GettyImages

Под Киевом в коттеджном городке недалеко от дома кандидата в президенты на выборах в Украине 2019 и шоумена Владимира Зеленского правоохранители провели спецоперацию — задержаны несколько человек с разным оружием и боеприпасами.

Задержанные готовили не одно преступление, но планировали ли они покушение на Зеленского — правоохранители не комментируют, сообщает ТСН.

По данным издания, информация о том, сколько человек были задержаны, и кто они, является тайной следствия.

"Спецоперация прошла силовым способом с применением оружия. Никто в ней не пострадал… По факту задержания подозрительных лиц с оружием будет открыто сразу несколько уголовных производств", — отмечается в материале.Читайте также"Покушение у могилы": под Киевом задержаны подозреваемые в убийстве владельца ювелирного завода

Напомним, в начале марта в полиции сообщили, что в Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса Владимира Зеленского нашли оборудование для получения информации. Глава МВД Арсен Аваков писал, что под офисом кандидата в президенты обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Ранее в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ узнали, что за Зеленским следили сотрудники СБУ.

Справка. 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 Украина — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), на втором месте расположился действующий президент Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.