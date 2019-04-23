Порошенко "выливает" Зеленскому за шиворот черпачки коричневой жижи — политтехнолог

Петр Порошенко "выливает" Владимиру Зеленскому за шиворот черпачки коричневой жижи, сообщил эксперт / Reuters

Спикер предвыборного штаба лидера президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что конкурент кандидата на пост президента — действующий президент Петр Порошенко, сопернику "выливает за шиворот черпачки коричневой жижи".

В Украине уникальный случай — у власти виноваты не "папередники", а "наступники", которые еще даже не приступили к выполнению своих обязанностей, написал эксперт в Facebook.

По его словам, первым "черпачком коричневой жижи за шиворот" Зеленскому является решение суда насчет национализации ПриватБанка.

"Но протяжении нескольких лет команда президента пиарилась на том, что почти осуществила реформу судебной системы. Так вот, теперь этот "реформированный" президентом суд, принимает решение о том, что национализация банка была незаконной", — отметил Разумков.

Эксперт полагает, что такое решение по ПриватБанку могло быть принято по нескольким причинам: кто-то из "кураторов Администрации президента по судам" договорился с бывшим председателем Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесменом Игорем Коломойский или так подложили свинью новому президенту, или никто систему не смог до конца реформировать, и она такая как была, или национализация была осуществлена с нарушениями процедур.

"Вопрос: при чем тут Зеленский?" — подчеркнул он.

"Второй черпачок. Посыл от Порошенко о том, что надо защищать европейский выбор Украины от реваншистов. Не надо… Так как именно "фантастична команда президента" пыталась сделать спарринг-партнеров на выборах из отдельных их представителей, и именно Зеленский эту конструкцию поломал…", — добавил Разумков.

Эксперт отметил, что Украину надо защищать от коррупции, от кумовства, от схем, от мародерства в армии. "А вот с вектором развития страны все понятно — это путь в Европу, и тут Украина сделала свое окончательное решение", — отметил эксперт.

"Третий черпачок. Решения КС (Конституционного суда — Ред.) или "предсказания" Порошенко решений КС. Петр Алексеевич прогнозирует, что суд отменит электронное декларирование, и это приведет к потере безвиза…", — поделился спикер штаба Зеленского.

"Вопрос, а кто делегировал в Конституционный суд этих судей? Не пока еще легитимный гарант Конституции? Не Рада, на которую до последнего времени у Порошенко было полное влияние? Шесть судей квота президента, шесть — Рады, и это пока их ответственность, а не новой власти", — написал политтехнолог.

"И еще, на ком политическая ответственность за то, что эти же судьи "помножили на "0" статью о незаконном обогащении? Это и есть настоящий "реваншизм" от команды Порошенко...", — утверждает он.Читайте такжеУ Зеленского уже пообещали первые "посадки"

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 99,98% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,23% голосов, а его соперник Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

В Центризбиркоме сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.