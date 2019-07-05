Социолог спрогнозировал поведение Голоса Вакарчука в Раде

В Раде партия Святослава Вакарчука Голос будет работать по принципу конъюнктурной оппозиции, спрогнозировал политолог / Reuters

Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает, что партия Голос бывшего нардепа, лидера группы Океан Ельзи Святослава Вакарчука не попадет в Верховную Раду после выборов 2019.

Если Голос пройдет в парламент, то будет работать по принципу конъюнктурной оппозиции, рассказал эксперт на пресс-конференции.

По его мнению, партия Вакарчука будет вести себя, как Самопомич: с одной стороны — "много шуму из ничего", а с другой — "политических результатов — ничего".

"…Голос будет работать по принципу конъюнктурной оппозиции: "Сегодня мы голосуем так, завтра мы голосуем иначе, а после завтра у нас фестиваль украинской песни или еще что-то…". ...но я думаю, он не пройдет, — все в порядке", — сказал социолог. Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Бывший нардеп говорил, что поведет политсилу на выборы 2019 в Верховную Раду. Позже политик сказал, что может прекратить концертную деятельность в случае попадания в исполнительную власть.

Группа рейтинг провела опрос и выяснила, что партия Вакарчука набирает более 7% голосов и попадает в парламент (для прохождения нужно преодолеть 5%-ный барьер).