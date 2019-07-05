Социолог спрогнозировал поведение Голоса Вакарчука в Раде

5 июля 2019, 14:32

Партия певца будет делать "много шуму из ничего", полагает эксперт.

Выборы в Верховную Раду 2019 — В Раде партия Святослава Вакарчука Голос будет работать по принципу конъюнктурной оппозиции, спрогнозировал политолог
В Раде партия Святослава Вакарчука Голос будет работать по принципу конъюнктурной оппозиции, спрогнозировал политолог / Reuters

Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает, что партия Голос бывшего нардепа, лидера группы Океан Ельзи Святослава Вакарчука не попадет в Верховную Раду после выборов 2019.

Если Голос пройдет в парламент, то будет работать по принципу конъюнктурной оппозиции, рассказал эксперт на пресс-конференции.

По его мнению, партия Вакарчука будет вести себя, как Самопомич: с одной стороны — "много шуму из ничего", а с другой — "политических результатов — ничего".

"…Голос будет работать по принципу конъюнктурной оппозиции: "Сегодня мы голосуем так, завтра мы голосуем иначе, а после завтра у нас фестиваль украинской песни или еще что-то…". ...но я думаю, он не пройдет, — все в порядке", — сказал социолог.Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Бывший нардеп говорил, что поведет политсилу на выборы 2019 в Верховную Раду. Позже политик сказал, что может прекратить концертную деятельность в случае попадания в исполнительную власть. 

Группа рейтинг провела опрос и выяснила, что партия Вакарчука набирает более 7% голосов и попадает в парламент (для прохождения нужно преодолеть 5%-ный барьер).

Выборы в Верховную Раду 2019

20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.

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Святослав Вакарчук голос Самопомич Виктор Небоженко выборы-2019
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