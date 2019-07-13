"И это управляло страной?": Порошенко устроили головомойку в Сети за "она*изм" на сцене

Порошенко заигрывает с людьми со сцены / скриншот

Пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность сейчас находится в предвыборном туре на западной Украине.

Каждый выход Порошенко на сцену поистине неординарный. В попытке заполучить вожделенные голоса украинцев, экс-президент пробует себя в новом, совершенно нетипичном для него, амплуа.

Петр Алексеевич пытается заигрывать с электоратом, веселит его, шокирует матами, и удивляет странными требованиями.

Так, в одном из последних видео, которое гуляет в Сети, пятый президент Украины заставил своих потенциальных избирателей скандировать его фамилию, при этом Петр Алексеевич одну руку спрятал в кармане, а второй задавал ритм.

Надо отметить, что в комментариях под этим видео наблюдается, мягко говоря, разочарование. Люди в недоумении, они понять не могут, что произошло с Порошенко.

"І це керувало країною?..", - спросила Алла Миклаш.

"Он уже просто ебнулся на почве того, что не царь", - убежден Gelo Lordkipanidze.

"Простите, но это выглядит, как она@низм, даже неловко это видеть(", - высказалась Лариса Николаева.

"Этот маньяк дегенерат когда-нибудь перестанет позорить Украину?", - сказал Евгений Середа.

"Судя по движению правой руки- он мастурбирует на себя", - считает Andrey Geras

Напомним, ранее сообщалось, Марине советуют дать леща Порошенко за "шапито на выезде".

Также ранее в Хмельницком Порошенко пригвоздили к позорному столбу.

Кроме того, ранее президент Петр Порошенко со сцены в Каменец-Подольском назвал скандального блогера Анатолия Шария "кремлевским ублюдком", а его сторонников − "выб*ядками".