"Смешнее 95-го квартала": в Сети поглумились над нелепыми конвульсиями Порошенко на сцене

Петр Порошенко удивил своим поведением на митинге / Reuters

В Сети высмеяли инцидент во время выступление экс-президента Украины Петра Порошенко на предвыборном митинге в Житомире.

Порошенко решил "завести" своих избирателей, при этом он предложил хором скандировать свою фамилию и сопровождал действо энергичными движениями правой рукой, а также активно тряс головой.

После публикации необычного видео в Сети "подкололи" экс-гаранта, наложив на запись различные композиции, в том числе песенку из детского фильма Приключения Буратино.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

"Они нарочно делают свои выступления смешнее "95-го квартала"?", "Скоро сможет на свадьбах затейником быть!" — прокомментировали увиденное пользователи в Сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко в Ужгороде впал в истерику под крики "позор".