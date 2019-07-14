"Смешнее 95-го квартала": в Сети поглумились над нелепыми конвульсиями Порошенко на сцене

Петр Порошенко предложил избирателям хором скандировать свою фамилию.
В Сети высмеяли инцидент во время выступление экс-президента Украины Петра Порошенко на предвыборном митинге в Житомире.
Порошенко решил "завести" своих избирателей, при этом он предложил хором скандировать свою фамилию и сопровождал действо энергичными движениями правой рукой, а также активно тряс головой.
После публикации необычного видео в Сети "подкололи" экс-гаранта, наложив на запись различные композиции, в том числе песенку из детского фильма Приключения Буратино.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
"Они нарочно делают свои выступления смешнее "95-го квартала"?", "Скоро сможет на свадьбах затейником быть!" — прокомментировали увиденное пользователи в Сети.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко в Ужгороде впал в истерику под крики "позор".