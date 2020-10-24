Местные выборы в Украине 2020 - онлайн

Голосование будет проходить с нововведениями из-за изменений в Избирательный кодекс, а также с рядом карантинных ограничений.
В воскресенье, 25 октября, по всей Украине пройдут местные выборы.
На избирательных участках украинцы смогут проголосовать за депутатов в местные советы, а также мэров городов и населенных пунктов.
Также впервые граждане будут избирать депутатов в советы всех уровней от объединенных территориальных общин – проголосовать можно за депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Соответственно, бюллетени будут разных цветов - в зависимости от того, кого будут выбирать на соответствующей территории.
Что запрещено делать на избирательном участке
На избирательном участке во время голосования на местных выборах 25 октября необходимо придерживаться свода правил. Если человек заметил нарушение, он может обратиться к председателю комиссии, наблюдателям и полиции.
Так, на избирательном участке запрещено:
- агитировать и распространять политическую рекламу;
- передавать свой бюллетень другим лицам;
- получать избирательный бюллетень от других лиц, кроме членов избирательной комиссии;
- делать лишние отметки в избирательном бюллетене;
- находиться в кабинке для голосования с посторонними лицами;
- повреждать урны;
- голосовать больше одного раза.
В полиции также призывают сообщать о нарушениях, если они будут.
"Заметив нарушение, обратитесь к председателю комиссии, официальным наблюдателям или представителям полиции", - говорится в сообщении Национальной полиции.
Ответственность за нарушения на избирательных участках
Нарушения в день выборов караются административной либо уголовной ответственностью.
Избирателю запрещается фотографировать бюллетень, снимать видео, публиковать фото бюллетеня в соцсетях. Не допускается нахождение в кабинке для голосования более 1 человека, за исключением лиц с инвалидностью.
За нарушение тайны голосования предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.
Избирательным законодательством запрещается передавать бланк третьим лицам.
Вынос бюллетеня за пределы избирательного участка карается штрафом от 3400 грн до 6800 грн, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.
На избирательный участок нельзя приносить символику партий и кандидатов, другие агитационные материалы (штраф от 85 до 170 грн).
Запрещено рисовать на бюллетене, в таком случае его признают недействительным.
Выборы в условиях карантина из-за COVID-19
Из-за эпидемии коронавируса в Украине в день голосования на избирательных участках будут действовать усиленные карантинные меры:
- При входе избирателя в помещение - температурный скрининг и опрос о самочувствии. Также следует воспользоваться антисептиком.
- Обязательно наличие средств индивидуальной защиты (маски/ респиратора) у избирателей и работников избирательной комиссии.
- Потоки посетителей на вход и выход разграничиваются, а также нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
- По возможности, следует пользоваться собственной ручкой при заполнении бюллетеня и всех сопутствующих документов для его получения.
Не рекомендуется брать детей на избирательный участок.
При выявлении повышенной температуры избиратель может проголосовать в изолированной кабинке и затем опустить бюллетень в отдельную урну.
Лица, находящиеся на больничном или самоизоляции, смогут голосовать по месту пребывания. Однако для этого необходимо было в срок до 20:00 23 октября предоставить медицинскую справку и заявление в участковую избирательную комиссию.
Ошиблись при заполнении бюллетеня: что делать
Если во время голосования была допущена случайная ошибка, избиратель может обратится к члену участковой комиссии, который выдавал бюллетень.
После заполнения соответствующего заявления испорченный бланк единожды могут обменять на новый.
Как правильно заполнить бланк для голосования
Согласно новому избирательному законодательству, в населенных пунктах от 10 тысяч жителей выборы депутатов в местные советы организуются по пропорциональной системе с открытыми списками кандидатов от партий. В связи с чем изменилась форма бюллетеня для голосования.
- Чтобы проголосовать за партию, нужно поставить "галочку", "+" или другой знак в пустом квадрате напротив названия политсилы.
- Из списка в правой части бюллетеня следует выбрать фамилию кандидата от данной политсилы.
- Порядковый номер выбранного кандидата необходимо вписать в квадрат с трафаретом (рекомендуется заполнить трафарет индексным способом).
Голосовать следует только за одну партию и одного кандидата в депутаты от нее. Бюллетень без указания партии будет признан недействительным, а отметку за кандидата избиратель может ставить или не ставить, по желанию.
Количество бюллетеней
25 октября большинство граждан получит для заполнения по 4 бюллетеня для голосования за кандидатов в мэры, кандидатов в депутаты городского, районного, областного советов.
По два бюллетеня получат избиратели в Киеве - голосование за городского голову и кандидатов в горсовет.
По пять бланков нужно будет заполнить избирателям Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Дополнительный бюллетень - для голосования за кандидатов в районные советы в городе.
По три бюллетеня выдадут на избирательных участках жителям Донецкой и Луганской областей. На территории этих регионов не будут проводиться выборы в областной совет.
Бюллетени различаются по цветам:
- светло-розовый - выборы мэра, глав сельских и поселковых советов;
- голубой - выборы в областные советы;
- светло-зеленый - выборы в районные советы;
- светло-желтый - выборы в городские советы;
- светло-серый - выборы районного совета в городе;
- кремовый - выборы сельских и поселковых советов.
Где найти список кандидатов по своему округу
Ознакомиться с претендентами в депутаты местных советов можно в специальном разделе веб-портала ЦИК, который посвящен выборам 2020.
На сайте представлены списки кандидатов в мэры по всем городам Украины с краткой информацией о них. Также доступны данные о партиях, которые баллотируются в сельские, городские, районные, областные советы и предвыборные программы политсил.
Кроме того, на веб-портале Центризбиркома избиратели могут найти партийные списки кандидатов по каждому территориальному округу.
Голосование на местных выборах: что важно знать
- время работы избирательных участков - с 08:00 до 20:00 25 октября;
- для получения бюллетеня нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;
- вход на избирательный участок - только в маске/респираторе после температурного скрининга.
- во время голосования необходимо заполнить несколько бланков с перечнем кандидатов в местные советы (от 2-х до 5, в зависимости от места проживания избирателя);
- 25 октября у избирательных участков состоится всеукраинский опрос общественного мнения от президента Зеленского.
В Ровно сожгли автомобиль кандидата в местный областной совет. Полиция открыла уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области, инцидент произошел 24 октября около 4 утра на улице Клима Савура в Ровно. В полицию поступило сообщение, что горит автомобиль Mercedes-Benz CLS 350, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия, который также является кандидатом в депутаты облсовета.
"Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца. Огнем уничтожено бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов", - сообщили в полиции.
В субботу, 24 октября, правоохранители выявили 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в "день тишины". Полицейские составили 54 административных протокола за соответствующие нарушения.
По информации пресс-службы Министерства внутренних дел, до 12:00 зафиксировали 275 сообщений о нарушениях, большинство из них - это незаконная агитация.
"Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Среди основных видов незаконной агитации больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 96, 44 - раздача агитационной продукции, 16 - агитация на зданиях, 12 - призывы голосовать за партию или кандидата, 5 - агитация в СМИ", - говорится в сообщении.
Полиция открыла 622 уголовных дела из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября.
Всего правоохранители получили 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения относительно 622 уголовных производств: 310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связанных с избирательным процессом.
"В период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в целом поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - говорится в сообщении.
В субботу, 24 октября, в Украине наступил день тишины перед выборами в местные органы власти, которые пройдут в воскресенье, 25 октября. В этот день запрещена любая агитация, а также публичные мероприятия в поддержку партий и кандидатов.
Согласно статье 54 закона О местных выборах, "предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования".
Кроме того, накануне и в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, походов, демонстраций и т. п.) от имени кандидатов и партий.
Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий в поддержку партий и кандидатов.
Согласно статье 53 закона "О местных выборах", средствам массовой информации в течение последних двух дней перед днем голосования запрещено обнародовать результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами.
Что еще запрещено в день тишины:
- встречи кандидатов с избирателями;
- распространение агитационных материалов и рекламы в СМИ;
- распространение агитационных листовок, плакатов, газет;
- публичные призывы голосовать за определенных кандидатов;
- установка агитационных палаток;
- публичная оценка деятельности определенных кандидатов.
Какое наказание грозит за нарушение в день тишины
Согласно Административному кодексу Украины, за проведение предвыборной агитации вне сроков грозит штраф. Для граждан он составляет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это соответственно от 510 до 850 гривен. Для должностных лиц сумма больше-от 50 до 80 необлагаемых минимумов, а это 850 – 1360 гривен.
Референдум Зеленского
Напомним, что во время выборов можно будет принять участие в опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский. На нем украинцам предложат ответить на несколько вопросов, при этом результаты этого волеизъявления не будут иметь каких-либо юридических последствий.
Пять вопросов Зеленского
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение числа народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Социологи, которые будут проводить опрос, будут находиться за пределами избирательных участков.