Местные выборы в Украине 2020 - онлайн

14:42

Ответственность за нарушения на избирательных участках

Нарушения в день выборов караются административной либо уголовной ответственностью.

Избирателю запрещается фотографировать бюллетень, снимать видео, публиковать фото бюллетеня в соцсетях. Не допускается нахождение в кабинке для голосования более 1 человека, за исключением лиц с инвалидностью.

За нарушение тайны голосования предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Избирательным законодательством запрещается передавать бланк третьим лицам.

Вынос бюллетеня за пределы избирательного участка карается штрафом от 3400 грн до 6800 грн, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.

На избирательный участок нельзя приносить символику партий и кандидатов, другие агитационные материалы (штраф от 85 до 170 грн).

Запрещено рисовать на бюллетене, в таком случае его признают недействительным.