В Донецкой области недовольные избиратели вышли на митинг

Причина акции протеста - путаница с бюллетенями для голосования на местных выборах.
В городе Новоградовка Донецкой области около 70 человек собрались сегодня на митинг под стенами территориальной избирательной комиссии. Люди были недовольны из-за того, что на местных выборах произошла путаница с избирательными бюллетенями.
Как сообщает ГО ОПОРА, участники митинга обратились к руководству Новогродовской ТИК с призывом, чтобы, бюллетени, которые были перепутаны между округами, были признаны не подлежащими учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены.
На странице Новогродовского городского совета в Facebook выложили видео, на котором участники мероприятия дают комментарии по ситуации с путаницей бюллетеней, а действующий городской голова сообщает, что эта ситуация известна правоохранительным органам и СБУ.
Ирина Чередниченко, председатель Новогродовской комиссии, в комментарии ОПОРЕ отметила:
"Мы обратились в уполномоченные органы с заявлениями, а также за разъяснением в Центральную избирательную комиссию. Люди собрались на митинг, пока ждем официальных разъяснений, признавать бюллетени действительными или нет".
Местные выборы в Украине - о чем сообщалось ранее:
- В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.
- В Ирпене Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. Под подозрением оказался командир одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.
- В Житомире подрядчики не обеспечили избирательные участки нормальными кабинками, поэтому в ход пошел реквизит кукольного театра – тряпки, лестницы, ширмы. На некоторых участках кабинок для голосования нет совсем – избиратели голосуют "на коленях".
- стала известна явка на местных выборах по состоянию на 13:00, 25 октября. Соответствующие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия в Facebook. По данным ЦИК, в Киеве явка составляет 16,2%. Наибольшая явка наблюдается в Одесской области - 26%.