В Донецкой области недовольные избиратели вышли на митинг

На выборах в Донецкой области произошла путаница / УНИАН

В городе Новоградовка Донецкой области около 70 человек собрались сегодня на митинг под стенами территориальной избирательной комиссии. Люди были недовольны из-за того, что на местных выборах произошла путаница с избирательными бюллетенями.

Как сообщает ГО ОПОРА, участники митинга обратились к руководству Новогродовской ТИК с призывом, чтобы, бюллетени, которые были перепутаны между округами, были признаны не подлежащими учету, а результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета были учтены.

На странице Новогродовского городского совета в Facebook выложили видео, на котором участники мероприятия дают комментарии по ситуации с путаницей бюллетеней, а действующий городской голова сообщает, что эта ситуация известна правоохранительным органам и СБУ.

Ирина Чередниченко, председатель Новогродовской комиссии, в комментарии ОПОРЕ отметила:

"Мы обратились в уполномоченные органы с заявлениями, а также за разъяснением в Центральную избирательную комиссию. Люди собрались на митинг, пока ждем официальных разъяснений, признавать бюллетени действительными или нет".

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