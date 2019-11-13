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Актуальные женские стрижки на длинные волосы 2019-2020: каскад, лесенка и удлиненный боб - фото

13 ноября 2019, 22:00

Модные стрижки в сезоне осень-зима 2019-2020 опираются на три кита - естественность, небрежность и асимметричность. Главред собрал свежие фото из Инстаграм.

  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram

Длинные волосы требуют особого внимания и ухода, зато красиво уложенные, блестящие, роскошные, они собирают восторженные взгляды прохожих и добавляют уверенности своей хозяйке.

Красивые длинные волосы могут, в принципе, обойтись без прически – можно просто выровнять кончики. В то же время, зачем отказывать себе в удовольствии выглядеть еще более привлекательно, освежить образ и обрести свою "изюминку"?

Модные стрижки в сезоне осень-зима 2019-2020 опираются на три кита - естественность, небрежность и асимметричность.

А самыми модными женскими стрижками 2019-2020, по словам стилистов, являютсю каскад на длинные волосы, лесенка на длинные волосы и удлиненный боб.

Стрижка удлиненный боб

Преимуществом удлинённого боба является то, что он прост в уходе, подходит девушкам разного типажа и при желании из него можно сделать приличную вечернюю прическу.

Кроме того, отличительной чертой стрижки на длинные волосы удлиненный боб считается объемность и выраженный силуэт.

Для укладки стрижки удлиненный боб нужна круглая расческа, утюжок и лак для волос. Косой пробор рекомендован обладательницам пышной густой шевелюры.

Стрижке с длинной челкой подойдет укладка в ретро-стиле, то есть набок. Удлиненные локоны можно накрутить на плойку, но лак использовать не следует. Он визуально утяжеляет укладку.

Каскад на длинные волосы

Женская стрижка каскад на длинные волосы – вопреки кажущейся лохматости, на самом деле - очень аккуратная стрижка, при которой получаются красивые пряди в последовательном порядке.

Модная женская стрижка каскад – это когда волосы ложатся легко и очень гармонично.

Модный каскад в сезоне осень-зима 2019-2020 – не скучная стрижка, а для игривости и живости должно быть минимум два-три слоя.

Самый удачный каскад 2019-2020 – это множество переходов, благодаря чему появится шикарный объем и завораживающая чувственность в образе.

Запомните, идеальный каскад начинается на уровне ушек – пряди постепенно стригутся до самого низа шевелюры. Ни в коем случае не выше, иначе от модной стрижки останется одно лишь название.

Стрижке каскад в сезоне 2019-2020 не нужна челка. Ее отлично заменяют боковые пряди,  которые нужно немножко подкрутить.

Стрижка лесенка

Классическая стрижка лесенка подразумевает начало самой лесенки начинается только в самом низу или касается только передних прядей, — подходит для очень длинных волос. 

Лесенка по всей длине - подходит только для густых волос.  Такой вариант лесенки предполагает, что самая короткая прядь начинается в области виска или уха, а самая длинная может превышать размер короткой в десять раз и более.

В сезоне осень-зима 2019-2020 стрижка лесенка на длинные волосы исключает наличие челки. Как вариант, челка может быть косая и рваная.

Стрижа лесенка без челки, словно по мановению волшебной палочки, красиво впишется под любую форму лица. И даже девушки с крупными чертами лица могут смело выбирать лесенку – для них это настоящая находка.

Главред собрал свежие фото длинных стрижек каскад, лесенка и удличенный боб из Инстаграм.

Читайте такжеОкрашивание волос балаяж для блондинок: самые модные оттенки 2019 - фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка под горшок смотрится еще более выигрышно на окрашенных волосах – получится лаконичный, но очень стильный шедевр на голове. Женская стрижка под горшок – очень привередлива, поэтому не подходит тем, кто не планирует часто посещать салон красоты. Стрижку под горшок нужно систематически корректировать.

новости моды стрижка каскад удлиненный боб стрижка лесенка стрижки на длинные волосы
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