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Матовые ногти 2020: красивый маникюр матовый френч и нюдовый маникюр фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 января 2020, 13:00

Если хотите создать на ногтях действительно красивый маникюр 2020 матовый, выбирайте только насыщенные, богатые цвета лака для ногтей, а также нюдовые оттенки.

  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram
  • Матовый маникюр 2020 Instagram

Матовый маникюр в прошлом году был сродни диковинной новинки – многие к нему присматривались, пробовали, при этом все выглядело довольно осторожно, без экспериментов и резких движений.

Мода 2020 пошла, что называется, ва-банк, и превознесла матовые ногти до небес. Итоги такого "кредита доверия" оценим в конце года, но уже сейчас шикарное матовое покрытие стало основой несметного количества вариантов модной маникюра 2020.

Маникюр 2020 матовый удачно комбинируется с глянцевыми ногтями, он отлично "подружился" с блеском, фольгой, камушками и всевозможными принтами.

Но есть одно условие – если хотите создать на ногтях действительно красивый маникюр 2020 матовый, выбирайте только насыщенные, богатые цвета лака для ногтей, а также нюдовые оттенки. И никаких квадратных ногтей – идеальный матовый маникюр потрясающе выглядит на классической овальной форме.

Главред собрал самые свежие идеи дизайна матового маникюра в фотогалерею.

Матовый маникюр 2020 – модные идеи дизайна ногтей

Классический матовый маникюр

Уже привычные идеи дизайна ногтей остались в трендах 2020. Тут вам и темная основа, и стразы с блестками, и сочетание матовых ногтей с глянцевыми. Но палитра цветов лака расширилась – смело выбирайте синий, зеленый, желтый и голубой лаки, которые в 2020 году в моде. Перегружать матовые ногти рисунками не стоит, ведь вся изюминка – в роскошной бархатной основе. Но геометрические фигурки сделают ваш маникюр интересным и подчеркнут вашу креативность. Правда, матовый маникюр на короткие ногти не нуждается в украшениях вообще – они только акцентируют внимание на длине ногтей.

Матовый маникюр 2020
Матовый маникюр 2020 / Instagram

Интересный маникюр 2020 матовый френч

Возрождение французского маникюра в 2020 году настолько широко охватило современный нейл арт, что появление матового френча вполне логичное и объяснимое. Правда, визуально матовый французский маникюр в привычной цветовой гамме наиболее выигрышно смотрится на коротких ногтях. Это не правило, но чтобы маникюр вас вдохновлял, лучше матовый френч на длинных ногтях не создавать.

Также зарубите себе на носу, в 2020 году появился важный тренд – полоска у края ноготка во френч маникюре должна быть тонкой.  В то же время длинные ногти могут стать классной основой для черного френча. Очень стильно смотрится французский маникюр, в основе которого нюдовое покрытие, а сама "улыбка" черная.

Матовый маникюр 2020
Матовый маникюр 2020 френч / Instagram

Лунный маникюр матовый

Матовые ногти с лунками – цветными или прозрачными лунками у основания ногтя - были популярными последние несколько лет, но пока ими не насытились. Поэтому модный матовый маникюр 2020 – это аккуратный лунный маникюр.

Но наблюдается тенденция к тому, что черный цвет преобладает – прозрачный полукруг у основания ногтя на черном фоне выглядит сногсшибательно и завораживающе. Для любительниц гламура и блеска – лунки можно украсить камушками или блеском.

Матовый маникюр 2020
Лунный маникюр 2020 матовый / Instagram

Матовые ногти 2020 нюд

Красивые нюдовые ногти матовые важно немного украсить – не все ногти, а только безымянный палец. Наиболее удачно красоту телесных оттенков подчеркнет черный рисунок. Если  в качестве основы для нюдового маникюра вы выберете нежно-розовый лак, то уместен будет узор, сотканный из камушков.

Чтобы матовый маникюр нюдовый излучал праздник и приковывал внимание окружающих, можно ноготок на безымянном пальце полностью покрыть стразами – на фоне матового бархата такой маникюр вульгарно выглядеть не будет.

Матовый маникюр 2020
Нюдовый матовый маникюр 2020 / Instagram

Матовый маникюр новинки 2020

Если цель – удивить мир и вызвать искреннюю улыбку у всех. кто рядом, создайте на ногтях настоящий цветовой ансамбль. Модная клетка, полоски, горошек, и все это выполнено яркими лаками – вот свежие новинки матового маникюра 2020. Чем более причудливый дизайн матовых ногтей вы создадите, тем круче вы будете выглядеть.

Надписи на ногтях, контрастные цвета, нелепые рисунки – это то, что вызовет восторг. Также в моде угловой дизайн ногтей, когда ярким матовым лаком покрывается только уголок на каждом ногте, а остальная часть - прозрачная.

Матовый маникюр 2020
Яркий матовый маникюр 2020 / Instagram

Читайте такжеМодный маникюр 2020: красивый маникюр животный принт и нежный нюд фотоНапомним, ранее сообщалось, от классического французкого маникюра родом из 90-х осталось одно название - в 2020 году появилась много неожиданных идей дизайна ногтей в стиле френч.

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