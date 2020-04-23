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Маникюр весна 2020: в моде кислотный маникюр и бананы на ногтях - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 апреля 2020, 19:30

Внезапно в тренды выбился кислотный маникюр, который "кричит" вселенной о том, что жить стало слишком холодно и от мрака все устали.

  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram
  • Маникюр 2020 весна новинки Instagram

Маникюр на карантине – это отличная терапия цветом и возможность выговориться. Сегодня каждому есть что сказать, но не все готовы слушать и слышать.

А ногти – словно художественный холст, позволяют вылить душу, настроение, мечты и надежды.

Сегодня, когда каждый остановился на неопределенный срок и видит всю свою силу и немощь одновременно, внезапно искренность вышла на передний план. Пропала необходимость делать такой маникюр, который гарантированно одобрят подруги или коллеги в офисе.

Весенний маникюр сегодня красноречивый, настоящий и трогательный. Женщины всего мира нашли отличный способ выразить себя, и с удовольствием размещают плоды своего творчества напоказ в Инстаграм.

Новые тренды в маникюре 2020 – это уже не то, что навязали нам мастера маникюра и нейл-дизайнеры. Потому что весенний маникюр глазами современных женщин – это история этого тяжелого периода в жизни всех нас.

Главред собрал новинки маникюра весна 2020, в нашей фотогалерее – самые свежие образцы модного дизайна ногтей: смотрите, вдохновляйтесь, и сами рисуйте на своих ногтях то, чего хочет душа.

Весенний маникюр 2020 - новинки

Модный маникюр Микки Маус

Помните, чей сейчас года? Правильно, мышки. И мышка, судя по событиям, которые происходят в мире, недовольна. По крайней мере, так считают многие женщины, и на полном серьёзе пытаются хозяйку года задобрить при помощи маникюра с Микки Маусом. Маникюр Микки Маус - это прорыв года. Некоторые, кстати, рисуют на ногтях Микки Мауса с маской на лице. Конечно, для того, чтобы нарисовать на ногтях самого Микки, потребуется немного усилий, но результат оправдает все ваши ожидания. Кстати, рисунок нужен всего один – остальные ногти можете покрасить в какой-нибудь яркий цвет, например, красный.

В моде кислотный маникюр

Всем хочется тепла и фейерверка красок. Внезапно в тренды вышел кислотный маникюр, который "кричит" вселенной о том, что жить стало слишком холодно, и от мрака все устали. Кислотный маникюр 2020 весна – это исключительно яркие и неестественные цвета. И если в обычной жизни до карантина такой оригинальный маникюр могла позволить себе только молодежь, то сейчас самое время попробовать лаки цвета авокадо, фуксии, бирюзы, лимона и ультрамарина. Кислотный маникюр в домашних условиях отлично смотрится и на коротких ногтях, и на длинных. Это самый яркий маникюр сезона.

Желтый маникюр с бананами выбился в тренды

Бананы на ногтях начали появляться настолько часто, что этот действительно очень красивый маникюр заслуживает особого внимания. Кстати, банан фигурирует на ногтях не только как сладкий фрукт, но и как комический или сказочный герой. Если вдруг нарисовать банан вам не под силу, то знайте, что в продаже есть специальные наклейки, которые позволят вам быстро создать самый нежный маникюр с бананами. Рисуйте, экспериментируйте и получайте удовольствие от домашнего маникюра!

Читайте такжеМаникюр 2020 новинки: терракотовый маникюр и бирюзовые ногти - фотоНапомним, ранее сообщалось, вырвался в народные тренды удивительный маникюр одуванчик. Одуванчиков много не бывает, поэтому можете нарисовать на безымянном ноготке одуванчик, а можете усыпать ими все ногти. В любом случае, этот маникюр – маленький шедевр, перед которым устоять сложно.

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